Bouterse krijgt boek over zijn getuigenis Hoofdverdachte van de Decembermoorden tevens president van Suriname, Desi Bouterse, kreeg maandag van publicist en columnist Sandew Hira een exemplaar van het boek over zijn getuigenis. De schrijver overhandigde hem het boek in het Presidentieel Paleis. Hira, broer van advocaat John Baboeram, een... Lees verder

COLUMN: Yavanna Hilton Voor ik iets zeg over Yvanna Hilton, voor mij nu al dé vrouw van het jaar, even iets anders. Het lijkt me de hoogste tijd dat we de gevangenisstraffen naar boven bijstellen. Ik ben g... Lees verder

SFB-zaak in recordtijd op de rol Waar het in de meeste gevallen maanden duurt voordat een strafzaak in behandeling wordt genomen door de kantonrechter, waren drie weken voldoende om de zaak tegen de Nederlandse rapp... Lees verder

Vijfde verkeersdode genoteerd Een bestuurder van een trekker is maandagochtend na een verkeersongeval overleden. Zowel de identiteit van het slachtoffer als de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het slachto... Lees verder

COMMENTAAR: Reshuffling en dan? SINDS PRESIDENT DESI BOUTERSE hearings is begonnen en naar verluidt verschillende mensen heeft gepolst om minister te worden in zijn kabinet, circuleert een reeks van namen. Bekende ... Lees verder

Bloedbad bij festival in Mexico Bij een schietpartij op het BPM Festival in Playa del Carmen in Mexico zijn in de nacht van zondag op maandag zeker vijf doden en elf gewonden gevallen. Het gaat volgens de politie o... Lees verder

Valies: 'Alle scholen moeten plat' Vakbondsleider Wilgo Valies van de Bond van de Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leraren in Suriname (ALS) heeft zijn leden maandag in theater Unique opgeroepen om gezamenlijk ander... Lees verder

Mogelijk ministerie van Communicatie Informatie moet erg belangrijk worden in het straks gereshuffelde kabinet van president Desi Bouterse. Naar verluidt wordt overwogen om een ministerie van Communicatie in stellen, of... Lees verder

Vergunning huisartsen nu 3 jaar geldig Dit jaar moet iedere huisarts zich opnieuw laten registreren voor een werkvergunning; die voortaan niet meer levenslang, maar voor slechts drie jaar geldig zal zijn. Huisartsen die p... Lees verder

KOB informeert leden over herwaardering De Katholieke Onderwijzers Bond (KOB) heeft zaterdag op een algemene leden vergadering de achterban geïnformeerd over het herwaarderingsprogramma dat de regering zal uitvoeren. Bonds... Lees verder

Peerke na 130 jaar voor velen inspiratiebron In het Nederlandse Tilburg werd zaterdag de 130e sterfdag van Petrus (Peerke) Donders herdacht. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het naar hem vernoemde paviljoen werd de pater... Lees verder

‘Meldpunt kindermishandeling Nickerie niet van de baan’ Het project Meldpunt Kindermishandeling in Nickerie is door geldgebrek niet van de grond gekomen, maar het is zeker niet van de baan, zegt minister van Justitie en Politie, Jennifer ... Lees verder

Sunil Oemrawsingh nieuwe raadsvoorzitter DA'91 Sunil Oemrawsingh is zondag gekozen als de nieuwe voorzitter van de Partijraad van DA’91. Hij en zijn bestuur werden bij acclamatie gekozen. “De vergadering is rustig verlopen en de ... Lees verder

Amazon maakt slipper met Gandhi De Amerikaans e-commercebedrijf Amazon heeft slippers met de afbeelding van Mahatma Gandhi uit het assortiment verwijderd. Het schoeisel veroorzaakte een enorme rel in India. Lees verder

Maradona praat over terugkeer bij Napoli Diego Armando Maradona bevestigt dat hij in gesprek is over een terugkeer naar Napoli. "Na dertig jaar is de liefde nog intact, net zoals het op de eerste dag was." Lees verder

Verkiezingswinnaar Gambia verlaat land De winnaar van de Gambiaanse presidentsverkiezingen is naar buurland Senegal vertrokken. Adama Barrow is volgens een partijgenoot van plan terug te keren voor zijn beëdiging als pres... Lees verder

Pastoor vraagt vergiffenis na opname pornofilm in kerk De pastoor van de Sint-Josephkerk in Tilburg, Nederland heeft vergiffenis gevraagd voor het ontheiligen van het Godshuis. De zondagsmis begon met een boetedoening en het besprenkelen... Lees verder

Weer bloedbad in cel Brazilië Een uitbarsting van geweld tussen drugsbendes in een gevangeniscomplex in het noordoosten van Brazilië heeft in de nacht van zaterdag op zondag aan zeker tien mensen het leven gekost... Lees verder

‘Suriname moet zich houden aan mensenrechtenverdragen’ “Ook Suriname is gehouden mensenrechtenvedragen te respecteren”. Dit zegt minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie zondag in een interview met Radio 10. Lees verder

CIA-baas woest op Trump CIA-directeur John Brennan is woest op de Amerikaanse president-elect Donald Trump. Die vergeleek de Amerikaanse inlichtingendiensten eerder met de nazi’s toen er een rapport met bel... Lees verder

Tien jaar celstraf voor juf die zwanger werd van leerling Een 24-jarige docente is veroordeeld tot tien jaar celstraf voor haar relatie met een dertienjarige leerling, van wie ze in januari vorig jaar zwanger werd. Dat melden Amerikaanse me... Lees verder

'Landen pleiten voor tweestatenoplossing Israël-Palestina' Zo'n zeventig landen zijn zondag vertegenwoordigd op een vredesconferentie in Parijs om te spreken over een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ze pleiten vo... Lees verder

COLUMN: Neks no fout... Kurt mi mati, te y’e taki fu alata, yu musu taki fu na batyaw tu. Tenminste, dat vindt een van onze vaste lezers. De man heeft geen ongelijk. Waar twee honden vechten, hebben beide s... Lees verder

Frankrijk gaat nauwer samenwerken met Afrikaanse landen Frankrijk en verschillende Afrikaanse landen gaan in de toekomst nauwer samenwerken tegen terrorisme en illegale migratie. De Franse president François Hollande kondigde dat zaterd... Lees verder

Man ingesloten wegens mishandeling en bedreiging Ralf H. (46) is op 4 januari door de politie van Rijsdijk ingesloten wegens mishandeling en bedreiging van zijn ex-vriendin. Ook zou hij haar paspoort en een geldsbedrag hebben gesto... Lees verder

Herdenking volksopstand Tunesië ontaardt in rellen De zesde jaarlijkse herdenking van de volksopstand in Tunesië is dit weekend uitgelopen op rellen. Betogers botsten op meerdere plaatsen in het Noord-Afrikaanse land met de politie. ... Lees verder

Exporteurs zoeken nieuwe markten De Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VvRE) kijkt tevreden terug op 2016, voornamelijk als het gaat om export, maar ziet mogelijkheden ter vergroting van de inkomsten bij... Lees verder