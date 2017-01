President rept weer over harde aanpak corruptie Na in 2010 een kruistocht tegen corruptie te hebben aangekondigd waar letterlijk niets van is terechtgekomen, beloofde president Desi Bouterse zondagochtend in zijn nieuwjaarsrede opnieuw een harde aanpak van corruptie de komende periode. “Ik zal onder geen beding een politiek van names en faces ... Lees verder

VMS niet ontevreden ondanks turbulent jaar "We kijken terug op een turbulent jaar met veel problemen, vooral voor de ziekenhuizen”, zegt de voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, Pieter Voigt. Hij is ondanks de ... Lees verder

Bouterse wil 'maatschappelijk verantwoorde' oplossingen President Desi Bouterse zegt voor “maatschappelijk verantwoorde oplossingen” te kiezen bij de aanpak van de problemen in Suriname. Hij heeft daarom het IMF gevraagd geduld te betrach... Lees verder

Parlementariërs blikken terug op 2016 Hoe blikken DNA-leden terug op het afgelopen jaar? De redactie sprak vertegenwoordigers van enkele partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn. Verschillende DNA-leden spreke... Lees verder

Bedrijfsleven somber over 2017 "De wijze waarop de overheid de economische crisis heeft aangepakt in 2016 is onsamenhangend en onduidelijk. Eerst werd de samenleving gefeliciteerd met de overeenkomst die gesloten ... Lees verder

1 voor 12 gedenkt kindertehuizen tijdens jaarafsluiting Stichting 1 voor 12 en Stichting Kumba Tey hebben vrijdag tijdens hun jaarafsluiting drie kindertehuizen verwend. Het gaat om Kinderhuis Ramoth, Nos Kasitas en het kindertehuis van A... Lees verder

Het gaat om het tonen van Gods liefde "Het is van groot belang dat men zo aan het einde van het jaar stil staat bij het afgelopen jaar. Wat heeft u gegeven om God te dienen. Wat is de plaats die u God, familie en vrijwil... Lees verder

COLUMN: Uien En toen was het weer oudjaar, alsof er niets aan de hand is. Sommige mensen verbazen zich over de drukte op straat en in winkels, over de hoeveelheid feesten. Moraliserend wordt er g... Lees verder

COMMENTAAR: Conflicthantering bij politie WAT ZICH BIJ de jaarafsluiting heeft voltrokken tussen de korpsleiding bij de politie en de vakbond is onacceptabel. De politieorganisatie hoort gezag uit te stralen en heeft een voo... Lees verder

Harde woorden bij jaarafsluiting SLM Bij de eindejaarsviering van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij vrijdag zijn er harde woorden gevallen tussen directeur Robbi Lachmisingh en bondsvoorzitter Robby Maaijen. “U heef... Lees verder

Minister trots op politie voor aanhouding artiesten De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, is trots op de wijze waarop de politie de zaak tegen Nederlandse artiesten heeft aangepakt die zich een jaar geleden aan... Lees verder

PLO en OSB willen openbaar vervoer lamleggen De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) en de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) willen binnenkort het openbaar vervoer lamleggen, als de overheid de achterstallig... Lees verder

Binnenstad gereed voor pagarafestijn Het hoofd van de Motor Surveillance Dienst, Marcel Blackson, zegt dat er dit jaar meer politieagenten dan normaal worden ingezet op straat, omdat er meer verkeer wordt verwacht. Uit ... Lees verder

Brand aan de Anton de Komstraat Ruim 34 mensen zijn dakloos nadat een brand vrijdag rond half drie ’s middags vijf woningen trof aan de Anton de Komstraat 11 – 15. De brand begon op de bovenverdieping van een pensi... Lees verder

Man die Kinder Surprise-ei bedacht overleden De uitvinder van de Kinder Surprise-eieren, William Salice, is in het Noord-Italiaanse Pavia op 83-jarige leeftijd overleden, melden Italiaanse media vrijdag. Lees verder

Militairen zorgen voor meer chaos in Venezuela In Venezuela is het leger belast met de distributie van voedsel en medicijnen. Echter, de militairen verergeren de huidige crisis in het land. Het leger blijkt een sleutelrol bij de ... Lees verder

Neefje steelt geld van oom Wicky, R. (22). is vorige week wegens diefstal opgesloten. Wicky heeft SRD 1.800 van zijn oom, die woonachtig is in Livorno, gestolen. Lees verder

China gaat handel in ivoor verbieden China gaat vanaf komend jaar de handel in ivoor verbieden. Vanaf eind maart worden de bewerking en handel aan banden gelegd. Per 31 december 2017 geldt een totaalverbod, vernam het W... Lees verder

Putin ziet af van plannen uitwijzing diplomaten President Vladimir Putin zegt niet van plan te zijn om 35 Amerikaanse diplomaten weg te sturen uit het land. Eerder sprak minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov over die mogel... Lees verder

Woning door brand verwoest aan de Hecubastraat Een houten woning met inboedel werd vrijdagmiddag iets na 12.00 uur door brand verwoest aan de Hecubastraat. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Lees verder

MAS houdt stand te midden van recessie Ofschoon de Surinaamse economie dit jaar slecht presteerde heeft de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) een positief bedrijfsresultaat kunnen realiseren. Dit kon voornamelijk worden ... Lees verder

COLUMN: Toenteloentje Controle is niet verkeerd. Een dosis wantrouwen is op zijn plaats. Wie kan ik vertrouwen? Wie verraadt mij niet. Is mijn partner betrouwbaar? Klopt de prijs die wordt gevraagd voor h... Lees verder

Cipier aangehouden in Frans-Guyana De cipier B. R. is deze maand aangehouden in Frans-Guyana wegens drugssmokkel. Dit wordt bevestigd door bronnen binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Het is nog onduidelijk hoev... Lees verder

Man pleegt seksuele handelingen met hoog bejaarde vrouw Een 85-jarige vrouw is donderdagochtend naar het ziekenhuis afgevoerd nadat een man vermoedelijk seksuele handelingen met haar had gepleegd in een woning aan de Kankawastraat in het ... Lees verder

COMMENTAAR: Hoop voor toerisme ROBBI LACHMISING, DE algemeen directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), hoopt dat het een van de grootste Nederlandse reisorganisatie TUIfly lukt, komend jaar tiendui... Lees verder

Commissariaat garandeert ordelijk verloop oudejaarsviering Het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost heeft aan 136 personen vergunning verleend voor een voedingsstand aan de Jodenbree-, Steenbakkerij-, Maagden- of Domineestraat op oude... Lees verder

‘Pedofielenzaak’ volgende maand bij de rechter De zes mannen die verdacht worden van pedofilie zullen volgende maand voor de rechter verschijnen. Naar schatting van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zal dat waarschijnl... Lees verder