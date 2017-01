Hoop voor economie door 3e China Temple Fair “Het is de enige dag die wij als Chinezen hebben als echte grootse feestdag.” Dat zegt Thomas Cheung, voorzitter van de Suriname Chinese United Association in het kader van aankomend... Lees verder

Agressieve ex-vriendin aangehouden De 24-jarige Rochidi R. is afgelopen week ingesloten, wegens verdenking van vernieling, mishandeling en bedreiging. Haar ex-vriend, die aangifte heeft gedaan bij politiepost Livorno,... Lees verder

Amerikaanse marine lost waarschuwingsschoten naar Iraanse schepen De Amerikaanse marine heeft zondag waarschuwingsschoten afgevuurd naar vier schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde, toen die met hoge snelheid op een schip van de Amerikaase mar... Lees verder

COLUMN: Ons eigen ding Het was een mooie week voor het Surinaamse voetbal. Gewonnen van Trinidad en Tobago en met opgeheven hoofd van het veld gestapt na een verlies tegen Haïti. Ik was vooral benieuwd naa... Lees verder

COMMENTAAR: Brede studie ‘Natio’ noodzakelijk DE STRIJD OM de Caribbean Cup en kwalificatie voor de Gold Cup is voorbij voor de nationale voetbalselectie van Suriname. Op Trinidad en Tobago slaagde ‘Natio’ erin, na ruim dertig j... Lees verder

Delen aluinaardefabriek naar industriepark Delen van de aluinaardefabriek te Paranam die momenteel ontmanteld wordt, zullen worden gebruikt bij het opzetten van een industriepark in die omgeving. Onder meer de betonnen platen... Lees verder

US$ 26 miljoen voor voedselproductie in 2017 Er zullen dit jaar strategische investeringen worden gedaan om de export van vlees, groente en fruit te stimuleren. Allereerst zal de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank eind maart/b... Lees verder

Vicepresident Adhin: 'India moet supermogendheid worden' India dient een actievere rol te spelen in de internationale politiek om evenwicht te brengen tussen de reeds bestaande grootmachten. Dat zei vicepresident Ashwin Adhin zaterdag in B... Lees verder

Record rijstexport is ‘vervulde wens’ “Het feit dat wij de afgelopen twee jaar ruim 200.000 metrieke ton rijst hebben geëxporteerd, is een wens die ik vanaf mijn aantreden in april, 2014 kenbaar heb gemaakt.” Dit zegt de... Lees verder

Premier Modi: 'Suriname kan Ayurvedacentrum worden' Premier van India, Narendra Modi, heeft zondag tijdens een onderhoud met vicepresident Ashwin Adhin gezegd, dat Suriname de Ayurveda-hoofdstad van Latijns-Amerika zou kunnen worden. ... Lees verder

‘Suriname heeft Canawaima-inkomsten opgevreten’ Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) vindt dat Guyana onterecht gezien wordt als boeman in de kwestie, waarbij een nieuwe aandrijfmotor voor de Canawaima veerboot moet worden aangescha... Lees verder

Transporteurs onderhandelen deze week over tariefverhoging De Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) en de Particuliere Lijnbushouders- organisatie (PLO) zullen deze week afzonderlijk met de regering onderhandelen over nieuwe tarieven.... Lees verder

Defecte motor oorzaak aanvaring zandponton Het defect raken van een van de motoren van een met zand beladen ponton is er de oorzaak van, dat het vaartuig woensdagochtend tegen de remmingswerken van de Jules Wijdenboschbrug is... Lees verder

Paus weigert kogelvrije auto's Paus Franciscus weet dat hij een potentieel doelwit is voor een aanslag. Toch is hij niet van plan zich door het leven te begeven in kogelvrije auto's of beschermd door andere veilig... Lees verder

Voertuig over de kop: één dode Bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg is zondagavond is de 43-jarige Jenny Balgobind om het leven gekomen. Het voertuig is vermoedelijk een aantal keren over... Lees verder

Nederlandse vakantiebeurs in teken fictief continent De Vakantiebeurs richt zich dit jaar sterk op jongeren die van actieve reizen houden. Daarvoor heeft de organisatie van het evenement niet een specifiek 'gastland' maar een fictief c... Lees verder

Trump accepteert conclusie Russische hacks Donald Trump aanvaardt de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland achter de hacks van de Democratische Partij zit. Dat heeft toekomstige stafchef van Trump, Rei... Lees verder

Britse jongen vier maanden zwanger De Britse Hayden Cross werd twintig jaar geleden geboren als vrouw. Inmiddels zit hij volop in zijn transformatie naar man, maar hij koos ervoor om dit proces even op pauze te zetten... Lees verder

‘Vooruitgang voor Chinese economie in 2016’ Volgens het Chinese ministerie van Financiën zit de Chinese economie in de lift. Onderminister Zhu Guangyao stelt dat het land in 2016 een economische groei van 6,7 procent bereikte. Lees verder

Guyana domineert opnieuw snelloop Bigi Broki Waka Buurland domineert weer de snellopen van de Bigi Broki Waka. Cleveland Thomas heeft voor de tweede achtereenvolgende keer de 10 km snelloop gewonnen. Hij heeft ongeveer dezelfde tij... Lees verder

Spanje rolt bende met ’Nederlandse’ drugs op In het zuiden van Spanje is een bende opgerold die drugs leverde aan Nederland. Daarbij zijn 22 mensen opgepakt, meldde de Spaanse politie zondag. Het is niet bekend of onder hen ook... Lees verder

Crisis in Britse ziekenhuizen na dood patiënten Het Britse Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Britse gezondheidssysteem. Aanleiding is de dood van twee patiënten, die veel te lang in de gang van het ziekenhui... Lees verder

Nisha Madaran getrouwd De populaire zangeres Nisha Madaran en haar vriend Ignaz Ahmadali tevens manager zijn zaterdag in het huwelijksbootje gestapt. Het tweetal was in februari 2015 verloofd. Lees verder

Doden bij aanslag met vrachtwagen op militairen in Jeruzalem Zeker vier militairen zijn omgekomen toen een vrachtwagen in het zuidoosten van Jeruzalem inreed op een groep militairen op een beroemde promenade. Vijftien anderen raakten gewond. Lees verder

Identiteit verkeersdoden Livorno bekend De identiteit van de twee verkeersdoden van zaterdag in Livorno zijn bekend. Het gaat om de 36-jarige Sakita Firtoe-Ramkhelawansing en haar vierjarig dochtertje Jaanvi Firtoe. Het ri... Lees verder